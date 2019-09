Magia: gemellaggio San Marino Spagna

Lo staff del Festival internazionale della magia di San Marino si trova a Vitoria Gasteiz, paese basco dove si sta svolgendo"Magialdia" il più grande e rinomato Festival di Magia in Europa. Rappresentanti della Repubblica di San Marino Mago Gabriel e Magica Gilly che si occuperanno della promozione della Repubblica e di selezionare artisti di alta levatura e mai visti prima a San Marino e Italia. Ricordiamo che sul sito del Festival che si svolgerà dal 13 al 15 marzo prossimi è già possibile prendere i biglietti per accaparrarsi i posti migliori. Anche per l'edizione 2020 una delegazione di Magialdia ha confermato la presenza a San Marino, infatti grazie a questo gemellaggio verrà selezionato un concorrente del noto Trofeo Arzilli x esibirsi a Magialdia. Il " Trofeo Arzilli" è un concorso internazionale di magia che si svolgerà venerdì 13 marzo alle 21,00 al Kursaal e al quale è possibile assistervi prenotando i biglietti online.