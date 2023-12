Mara Verbena al concerto di Natale in Vaticano

Per il secondo anno consecutivo l’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani rinnova la sua partecipazione e la sua partnership con il Concerto di Natale in Vaticano e Canale 5. Sabato scorso (16 dicembre) il palco dell’Auditorium della Conciliazione a Roma si è presentato ad artisti e pubblico in una versione ancora più bella e carica d’emozione, grazie alle composizioni floreali realizzate dal team di flower designer di AFFI. Protagonisti delle loro creazioni solo “Fiori Italiani”, il marchio creato da AFFI per promuovere e fare conoscere le produzioni di cooperative e floricoltori di ogni regione italiana: ranuncoli, garofani, sterlizie, anthurium, orchidee, agrifoglio, fronde verdi. Gli arredi, le decorazioni dell’Auditorium, così come i bouquet di benvenuto per tutti gli artisti e la conduttrice Federica Panicucci, sono stati preparati da dodici maestri della composizione floreale: Mara Verbena, Anna Maria Procaccini, Michela Torti, Elisa Belloni, Diego Lipari. Leonardo Zanotti, Paolo Maffei, Antonio Milano, Antonio Trentini, Antonio Russello, Federico Giglio, Alessandra Tartarini, Marco Alessandroni. Sempre loro hanno poi realizzato i centri tavola e le decorazioni per la cena di gala successiva al concerto, svoltasi alle Corsie Sistine del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. “La musica e i fiori sono due linguaggi universali. Comunicano sentimenti, emozioni, amicizia, amore, al di là di ogni differenza di cultura, origine, credo o ideologia di ogni essere umano. Donare un fiore è un gesto di accoglienza, ospitalità, spesso d’amore – spiegano Cristiano Genovali e Mara verbena, rispettivamente presidente e vicepresidente Affi – Siamo profondamente lieto e onorati di aver offerto il nostro piccolo contributo al messaggio umanitario e sociale del concerto. L’udienza con sua Santità, Papa Francesco, a cui abbiamo partecipato insieme a tutti i protagonisti dell’evento, è un ricordo prezioso che porteremo sempre con noi. Un ringraziamento particolare va a chi ha donato i fiori per l’evento ovvero: la coop 3 Ponti dalla Liguri, Florencia Trade dalla Calabria, Cooperativa del Golfo e Flora Pompei dalla Campania e Flor Export dalla Toscana”. Il Concerto di Natale in Vaticano, registrato sabato 16 dicembre, come da tradizione, sarà trasmesso in prima serata televisiva su Canale 5 il 25 dicembre e nuovamente messo nel primo pomeriggio del 26. L’appuntamento finanzierà quest’anno, grazie ai fondi raccolti durante il concerto e la cena di gala di sabato e la successiva campagna di donazione in occasione della sua trasmissione sugli schermi, il progetto delle Missioni Don Bosco “Salva le bambine della Sierra Leone dalla violenza”. L’iniziativa prevede la costruzione di un rifugio nel Centro Don Bosco Fambul, dedicato a ragazze con un’età compresa tra i 9 e i 17 anni. Al concerto hanno preso parte: Riccardo Cocciante, Al Bano Carrisi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, i Gemelli di Guidonia, Raiz, Joss Stone, Matteo Romano, Christopher Cross, Giusy Ferreri, Alex Britti, Marcella Bella, Valentina Parisse, Giulia Sol, Alin Stoica, Viktoria Modesta, i Virginia State Gospel Choir e il Piccolo Coro Le Dolci Note, accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal maestro Adriano Pennino.