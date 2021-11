Mattoncini sul Titano Il 4 e 5 dicembre a San Marino una mostra di originali creazioni realizzate con i mattoncini LEGO®

E’ stata presentata questa mattina la mostra che si svolgerà sabato 4 e domenica 5 dicembre presso il Palazzo dei Congressi Kursaal “Mattoncini sul Titano”; in esposizione tantissime opere realizzate con i mattoncini più famosi del mondo con i quali ogni bambino ha giocato almeno una volta, i LEGO®. L’area espositiva all’interno del Palazzo Kursaal (location accessibile per visitatori con mobilità ridotta) si svilupperà principalmente all’interno di tre grandi sale, Arengo, Titano e Libertas. I visitatori potranno ammirare le più svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini LEGO®, molte delle quali inedite ed appartenenti a differenti tematiche capaci di stupire ed incuriosire grandi e piccini. Fra le tante ricostruzioni esposte ci saranno il grande diorama City comunitario con edifici, giostre e treni in movimento, un diorama Space anni ’90, un’ambientazione in stile medievale, i Custom Brickheadz, il mondo di Star Wars, la fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale e alcune creazioni a tema Harry Potter. E non mancheranno Monster Side (un’ambientazione a tema mostri piena di lati oscuri e misteriosi), The LEGO® Movie, rappresentazioni dell’età Greco/Romana, e molte altre sorprese che lasceranno pieni di stupore tuti i visitatori. I diorami, le MOC (creazioni personali) e le creazioni originali esposte sono tutte progettate e realizzate dai soci di RomagnaLUG (LEGO® User Group), un gruppo di amici provenienti da varie zone della Romagna uniti dalla passione per il mattoncino prodotto dalla famosa LEGO®. Infine si potranno ammirare fantastici mosaici, interamente realizzati con migliaia di mattoncini LEGO®, e raffiguranti monumenti, personaggi, motivi decorativi e simboli che caratterizzano il nostro territorio. Adiacente al percorso espositivo saranno presenti alcuni laboratori a cura dall’Associazione “Sleghiamo la Fantasia” per dare vita alle proprie fantasie e abilità tecniche con i mattoncini LEGO® mentre Monobrand Store S.r.l. di Ravenna organizzerà l’area vendita specializzata LEGO® nella quale ci saranno tutte le ultime novità LEGO® 2021, set esclusivi, minifigures, abbigliamento, gadgets e tante offerte/promozioni speciali. Particolare attenzione sarà posta ai prodotti utilizzati, sanificati dopo ogni utilizzo, e al percorso di visita, pensato per evitare assembramenti. Luca Lazzari, Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo, dichiara "Presentiamo con grande piacere l'iniziativa di Romagna LUG che porterà al Kursaal, nel week end del 4 e 5 dicembre Mattoncini sul Titano, un evento interamente dedicato al magico mondo dei mattoncini Lego. I Lego rappresentano per grandi e piccini un giocattolo unico, che ha resistito ai cambiamenti del tempo e che è sempre stato in grado di trasmettere messaggi e sentimenti positivi. In questo caso gli organizzatori hanno pensato ad una mostra di costruzioni Lego e ad una serie di laboratori creativi e la Segreteria di Stato per il Turismo e l'Ufficio per il Turismo hanno considerato interessante inserire questo progetto all'interno del programma di eventi collaterali al Natale delle Meraviglie. Da parte della Segreteria di Stato per il Turismo un caloroso in bocca al lupo agli organizzatori". Nicoletta Corbelli, Direttore dell’Ufficio del Turismo, afferma “L’Ufficio del Turismo ha supportato l’iniziativa e continuerà a promuoverla nei prossimi giorni, poiché Mattoncini sul Titano è un “evento nell’evento” inserito nel programma de “Il Natale delle Meraviglie”. Il 4 e 5 dicembre il Centro Congressi Kursaal andrà ad aggiungersi alle numerose location coinvolte nella kermesse natalizia, tutte facilmente fruibili anche grazie al collegamento con il trenino su gomma, che unirà comodamente la parte bassa della Città (Parcheggio 9) ai punti strategici dell’area animata dalle attrazioni del Natale. L’attenzione alle norme sanitarie sarà una priorità, per garantire ai visitatori un’esperienza divertente e in piena sicurezza”. L’evento, organizzato da RomagnaLUG è realizzato grazie al Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo e con il supporto di Monobrand Store Srl di Ravenna. Durante l’evento saranno presenti altri appassionati costruttori provenienti da varie zone d’Italia: Marche Brick, OrangeTeam LUG, Brianza LUG, ItLUG e Amici del Mattoncino.

Dove Centro Congressi Kursaal Viale J.F. Kennedy 17 47890 Città di San Marino

Quando Sabato 4 dicembre – dalle 14.00 alle 20.00 Domenica 5 dicembre – dalle 9.00 alle 19.00

La mostra è ad ingresso gratuito

Requisiti per accedere alla mostra

In base all'art. 5 D.L. 188/2021, è obbligatorio esibire uno dei seguenti documenti: - San Marino Digital Covid Certificate, disponibile sul Fascicolo Sanitario elettronico di tutti i vaccinati assistiti ISS o EU Digital COVID Certificate - Carta di Vaccinazione AntiCovid-19; - Certificato anticorpale; - Certificato di avvenuta vaccinazione; - Certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’ISS, presso le farmacie sammarinesi, o presso strutture sanitarie accreditate, nell’arco delle ultime 48 ore per tampone antigenico e 72 ore per tampone molecolare.

c.s. Ufficio del Turismo