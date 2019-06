Milano, Al Festival Dell’amore I Love Books By Marlù

Nuovo incontro e nuova amicizia per le sorelle gioiello: Morena, Monica e Marta Fabbri. Marlù protagonista dei Love Books di Mapi Danna. Sabato (8 maggio) sul palco centrale della Triennale Mapi scrive e filma con Marta, il racconto d’amore del marchio del gioiello prêt-à-porter italiano. Agli sposi dei Liberi Matrimoni di La Pina, Diego e la Vale, in dono gli anelli King and Queen della collezione “TimeToK&Q”.

L’amore come modello di vita. E’ una vera missione: chi vive sentimenti e passioni forti ha il dovere, ora più che mai, di impollinare l’aria intorno”. Apre così il manifesto del “Festival dell’Amore” (7-9 giugno Palazzo Triennale Milano). L’incipit esprime spirito e valori alle base delle creazioni Marlù Gioielli. Brand creato nel 2001 dalle tre sorelle Fabbri: Morena, Monica e Marta. “Ogni nostro gioiello è pensato per essere un dono, ha un prezzo volutamente pop per arrivare a tutti, come un diritto. Esprime bisogno di gioia, gratificazione, riconoscimento dell’identità di chi lo indossa. In una parola d’amore”, spiega Marta Fabbri. La partecipazione Marlù al Festival è stata illustrata ieri a Milano, durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, svoltasi nel Palazzo della Triennale e durante la quale Mapi Danna ha illustrato significato della presenza del marchio all’interno dei suoi Love Books.

Marlù, Mapi Danna e i Love Books

Il Festival segna l’inizio dell’amicizia tra Marlù e Mapi Danna. La giornalista e scrittrice ha infatti creato un nuovo modo di raccontare il sentimento più bello e importante con parole e immagini: i Love Books. L’incontro non è casuale. Marlù e Mapi raccontano entrambe storie d’amore. Ogni elemento, disegno, forma, colore che diventa un gioiello Marlù è, infatti, un messaggio d’affetto. E sarà Mapi sul palco centrale della Triennale (sabato 8 giugno, ore 18.15) a interpretare con il suo storytelling emozioni, sentimenti, avventura umana e professionale di Marta Fabbri e Marlù. Mentre, per tutti gli sposi dei “Liberi Matrimoni” celebrati da La Pina, Diego e la Vale, un piccolo dono dalle sorelle Fabbri: gli anelli King and Queen della collezione “TimeToK&Q”.

“Nel Mio Cuore 19”

Marlù sceglie i giorni del Festival dell’Amore per presentare nei suo 29 store monomarca e nei 1.200 punti vendita italiani la sua nuova collezione “Nel Mio Cuore 19”. I ciondoli non hanno un fronte e un retro ma sono double face. Un lato con il cuore decorato e l’altro con la parola chiave AMORE posta al centro e incorniciata dalla stesso termine inciso in differenti lingue che ne riempiono tutta la figura. Il classico colore rosso, si trasforma i due colori omaggio alla stagione estiva: bianco e turchese. Un modo diverso di esprimere e comunicare il sentimento più bello che abita il cuore di ognuno di noi. Nelle foto: Palazzo della Triennale Mapi Danna presenta Love Books by Marlù, nuova collezione Nel Mio Cuore 19





Comunicato stampa

Marlù Gioielli