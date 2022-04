Musica e Resistenza: 25 aprile: torna la Figurina dedicata al Calciatore Partigiano faentino Bruno Neri di Figurine Forever

#25aprile Dopo il sold out dello scorso anno e la diffusione della notizia sul Tg 3 torna a grandissima richiesta la figurina del partigiano calciatore Bruno Neri. Torna la figurina dedicata al calciatore partigiano faentino Bruno Neri grazie a Figurine Forever insieme al MEI - Meeting Degli Indipendenti Link: https://figurineforever.com/2021/04/07/celebrative-sticker-10-bruno-neri/?fbclid=IwAR2h5x6tXMo5T4XwMfKI9IoAXPF3niUqKK-kOX8Bo4Hw3fxZ-A99fIntnYc Giia’ omaggiato in occasione di Materiale Resistente 2.0 per ben tre edizioni con il Premio a lui dedicato e una canzone “Bruno Neri” (che potete sentire qui: https://www.youtube.com/watch?v=Vu2So2gjdvw ) scritta dalla band emiliana Gasparazzo uscira’ il prossimo 25 aprile, dopo il tutto esaurito della prima tiratura del 25 aprile scorso, la nuova figurina speciale del calciatore partigiano faentino di Bruno Neri a cura di Figurine Forever per ricordare l’unico calciatore partigiano di Serie A morto sotto l’occupazione nazifascista all’Eremo di Gamogna. La figurina e’ sempre dedicata a Italina Tozzi , l’ultima testimone di Cà di Malanca, della Famiglia Tozzi che abitava Ca’ di Malanca e che ha ospitato e aiutato i Partigiani nella Lotta di Liberazione, pagandone dure conseguenze come Famiglia da parte dei Nazifascisti, scomparsa a novembre 2020 e madre di Giordano Sangiorgi, patron del MEI. La Presentazione Ufficiale si terra’ venerdì mattina 22 aprile alle ore 10 presso l’Edicola del Duomo di Faenza e lunedì 25 aprile al Pranzo Romagnolo della Liberazione presso il Ristorante Monte Brullo alle ore 12 e 30 con la musica popolare del trio delle Emisurela guidate da Anna e Angela De Leo, vincitrice de Il Liscio nella Rete.