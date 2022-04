MuSleo – Meet the History Apre ufficialmente il museo virtuale della Fortezza di San Leo

Sabato 9 aprile alle 10.30, sarà inaugurato il MuSleo, il museo virtuale della Fortezza di San Leo, un vero presidio di sostenibilità in ambito culturale del territorio. I “visitatori” della nuova piattaforma web godranno di un accesso privilegiato a informazioni, immagini e approfondimenti unici e saranno accolti da tre pellegrini d’eccezione: Dante Alighieri, San Francesco e il Conte di Cagliostro. “Si tratta di un’azione pilota volta a migliorare l’accessibilità, fisica e virtuale, ai beni naturali e culturali delle aree interne valorizzandoli come risorsa per uno sviluppo locale sostenibile. L’eco-museo virtuale si propone di fornire una serie di informazioni e di contenuti ai potenziali visitatori che avranno l’opportunità di accedere ad incontri digitali durante la visita”- dichiara il Sindaco di San Leo. All’evento di presentazione di sabato interverranno il Sindaco Leonardo Bindi, l’assessora Valentina Guerra e il direttore creativo di Made Officina Creativa, Otello Cenci. L’evento rientra nell’ambito del progetto europeo Made in Land. E’ stato finanziato dal Programma Interregionale Italia-Croazia 2014-2020 e sviluppato in collaborazione con l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna.