OPEN DAY dell’Istituto Musicale Sammarinese per conoscere l’offerta di corsi per l’a.a. 2019/20

L’Istituto Musicale Sammarinese apre le iscrizioni ai corsi per il prossimo anno scolastico con alcune giornate di incontri, esecuzioni e lezioni aperte.

I bambini ed i ragazzi accompagnati dalle loro famiglie potranno conoscere i corsi e le attività promosse dall’Istituto Musicale, provare gli strumenti musicali ed ascoltare lezioni ed esecuzioni musicali. L’open day dei corsi di strumento si svolgerà presso la Scuola Secondaria Superiore, sede delle lezioni, nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 maggio 2019 dalle 15:00 alle 19:00. Per quanto riguarda i corsi di Musicagiocando, corsi di propedeutica musicale per bambini da 4 a 7/8 anni, ci sarà una intera settimana, dal 20 al 24 maggio, di incontri e lezioni aperte, che si terranno nella nuova sede presso Palazzo SUMS, grazie al sostegno di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Per partecipare agli Open Day di Musicagiocando si richiede di contattare telefonicamente la sede allo 0549/907525 per concordare gli orari di visita.

Le iscrizioni ai Corsi Propedeutici e Pre Accademici di strumento per l’anno scolastico 2019/20 sono aperte fino al 31 maggio; sarà invece possibile iscriversi ai corsi di Musicagiocando fino al 27 settembre. Prosegue la collaborazione con il Conservatorio di Cesena per il corso congiunto di Triennio Accademico di Primo Livello: grazie a questa convenzione sarà possibile iscriversi al triennio universitario in discipline musicali al fine di ottenere un titolo doppio riconosciuto in Italia e a San Marino.

Le iscrizioni per i corsi di Triennio Accademico di Primo Livello saranno aperte fino al 20 giugno 2019.

Si specifica di seguito il programma dettagliato dell’Open Day 2019:

Lunedì 13 ore 15:00-19:00 presso Scuola Secondaria Superiore, corsi di: chitarra, clarinetto, flauto, pianoforte, strumenti a percussione, tromba, violino, violoncello.

Martedì 14 ore 15:00-19:00 presso Scuola Secondaria Superiore corsi di: arpa, chitarra, clarinetto, flauto, pianoforte, sax, tromba, violino.

Da lunedì 20 a venerdì 24 presso la sede di Musicagiocando, corsi di Musicagiocando e Playmusic, orari da concordare previo appuntamento telefonico allo 0549 907525.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web dell’Istituto Musicale Sammarinese (www.ims.sm) e contattare la segreteria (tel. 0549/883100 – email: info@ims.sm).