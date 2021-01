Operatori istituzionali chiedono di far chiarezza dopo caso di cronaca che li coinvolge

La sospensione di un operatore istituzionale a seguito di un controllo effettuato all'interno di una delle auto con le quali vengono trasportati i Capitani Reggenti, ha creato particolare stupore e sgomento, non solo fra la cittadinanza ma anche e soprattutto fra coloro che svolgono questo lavoro con abnegazione e alto rispetto per lo Stato. Questa triste vicenda ha acceso inevitabilmente i riflettori su un ruolo, quello dell'Operatore Istituzionale, che non è ben conosciuto ai più e la cui attività viene paragonata a quella di un autista. In realtà le sue mansioni sono strettamente correlate alla vita di rappresentanza ufficiale delle più alte cariche dello Stato; egli infatti, per citare alcuni esempi a titolo esemplificativo: accompagna la Reggenza, i Segretari di Stato, gli ambasciatori, gli ospiti internazionali durante le visite ufficiali di Stato, durante le Cerimonie di Stato ed assiste gli ECC.mi Capitani Reggenti, il Governo ed i Consiglieri nel corso dei lavori della Consiglio Grande Generale. E' chiaro che questo episodio ha portato forte discredito alla figura che invece merita di essere valorizzata appieno per le funzioni strategiche di cui parlavamo. Nell'organico ci sono professionisti volenterosi, professionali, attenti ai dettagli, che nell'ambito della rappresentanza ufficiale e del Protocollo di Stato fanno la differenza, che non possono essere bistrattati con vicende che rischiano di minarne la credibilità. Inoltre è sempre più necessario un percorso proficuo di aggiornamento, di continua formazione per gli operatori in organico ma anche per coloro che arriveranno. La Repubblica di San Marino e le sue istituzioni, infatti, fanno della loro immagine e della forma un segno d'istintivo e di riconoscimento imprescindibile che va avanti da secoli. E' quindi necessario, far chiarezza su quanto accaduto, a tutela dell'onorabilità delle Istituzioni e del personale che è quotidianamente impegnato per mantenere alto il prestigio di San Marino.

Operatori istituzionali