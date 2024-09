Ordigno bellico: domenica 29 settembre l'operazione di brillamento a Santa Giustina, 140 i cittadini interessati dall'evacuazione

La Prefettura di Rimini ha firmato l’ordinanza che definisce tempi e modalità con cui, domenica 29 settembre, sarà fatta brillare dagli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (BO) la bomba d’aereo, di fabbricazione inglese e delle dimensioni di circa 65 cm di lunghezza e 25 cm di diametro, rinvenuta in via Premilcuore durante un'attività di bonifica propedeutica all’esecuzione di lavori per la costruzione della variante stradale “Santa Giustina di Rimini”. Le operazioni di disinnesco e successivo brillamento ad opera degli Artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (BO) e il piano di evacuazione è coordinato dalla Prefettura di Rimini e vedrà impegnati, oltre agli artificieri, gli uomini delle forze dell’ordine, Polizia locale, Protezione civile comunale, Vigili del fuoco, Croce Rossa e Ausl. Il raggio di sgombero e di evacuazione della popolazione e di ogni attività durante la bonifica è di 352 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno e saranno interessate all’evacuazione circa una trentina di abitazioni/caseggiati che insistono sulle vie Alfonsine, Fusignano, Premilcuore e SS9 Emilia, per circa 140 residenti. Tutti gli abitanti interessati dall’evacuazione sono stati informati dell’evento attraverso la distribuzione porta a porta di un questionario informativo e conoscitivo, attraverso il quale è stato possibile raccogliere anche le particolari esigenze dei residenti e quei particolari casi di persone con difficoltà negli spostamenti, per i quali è stato messo a disposizione un servizio gratuito di navetta. L’amministrazione comunale, con l’aiuto degli 80 volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile Sono che fanno parte delle associazioni convenzionate con il comune di Rimini che prendono parte alle attività di evacuazione, metterà a disposizione di chi non ha possibilità di trovare sistemazione presso parenti, amici o comunque non ha sistemazioni alternative, un Centro di accoglienza e assistenza nei locali dell'ex centro giovani in via Montiano, mentre nei locali dell'attuale centro anziani di Santa Giustina, sempre nella stessa sede, sarà allestito il Centro di Coordinamento Avanzato. Il tempo per le operazioni di bonifica è stato stimato da un minimo di cinque ad un massimo di otto ore, le attività di sgombero ed evacuazione dei residenti da parte dei volontari di Protezione Civile avranno inizio dalle ore 6,30 terminate le quali, presumibilmente alle ore 8,30, verrà avviata la fase di rimozione delle spolette. Durante il periodo di sgombero sino alla conclusione delle operazioni è vietata qualsiasi presenza all’interno della area delimitata. Le vie interessate dal divieto assoluto di circolazione (a partire dalle ore 6,30) sono Via Premilcuore, Via Budriolo, via Fusignano (dall'intersezione con Via Galeata), durante le operazioni di evacuazione sono inoltre previste anche alcune modifiche, chiusure e deviazioni alla circolazione, eccole nel dettaglio: La circolazione nelle strade che rientrano nella zona rossa sarà interrotta a partire dalle ore 7.00 di domenica 29 giugno fino al termine delle operazioni. La Polizia Locale, con il supporto dei volontari della protezione civile comunale, ne presidieranno le chiusure. Per raggiungere la Via Fiumicino, in alternativa alla Via Budriolo (che, come detto, sarà chiusa alla circolazione), potrà essere utilizzata la via Carpinello. Al riguardo, si precisa che la via Emilia e l’autostrada A14 non saranno interessate da alcuna restrizione e, pertanto, resteranno interamente percorribili per tutta la durata delle operazioni. Per l'occasione, il Cimitero di Santa Giustina sarà chiuso (dalle ore 6.30 del 29 settembre per riservalo ai veicoli dei VVF e dell'Esercito) mentre resterà fruibile il parcheggio antistante. Domenica 29 settembre, considerata l'istituzione del centro di accoglienza e del centro di coordinamento avanzato nei locali del centro anziani e dell'ex centro giovani di via Montiano 14, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza Ernesto Che Guevara, dalle ore 00,01 del 29 settembre. Per questa attività di sgombero ed evacuazione la protezione civile comunale ha attivato il sistema di allertamento telefonico Alert System in dotazione all'ammirazione pubblica grazie al quale i residenti interessati dall'evacuazione che si sono iscritti alla piattaforma Alert System e quelli che hanno trasmesso il proprio recapito telefonico tramite questionario, vengono raggiunti da messaggi telefonici vocali che li informano sulle modalità dell'evacuazione.

c.s. Comune di Rimini