Orizzonte Comune: Il sindaco e la maggioranza del comune di Pennabilli votano contro la proposta di cittadinanza onoraria a S:E: Mons. Andrea Turazzi

Il Gruppo Consiliare Orizzonte Comune nel Consiglio Comunale del 18/03/2024 ha proposto un Ordine del giorno per il conferimento della cittadinanza onoraria a S.E. Mons. Andrea Turazzi, guida emblematica e devota della nostra Diocesi, cuore colmo di fede che ha donato abbondantemente alla nostra comunità. Purtroppo il Sindaco e il gruppo di maggioranza del Comune di Pennabilli hanno votato contrariamente a questa proposta senza peraltro motivare il voto contrario, nonostante le ripetute sollecitazioni del gruppo Orizzonte Comune. È consuetudine che ai Vescovi della Diocesi San Marino-Montefeltro venga conferita la cittadinanza onoraria di Pennabilli, come ai Vescovi S.E. Mons. Paolo Rabitti e S.E. Mons. Luigi Negri. L’onorificenza è stata proposta secondo le indicazioni previste dal “Regolamento Comunale per il conferimento delle Cittadinanze Onorarie, il riconoscimento delle civiche benemerenze e degli encomi”, approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 27/03/2014.

cs I Consiglieri Cristina Ferri Luca Sartini Francesca Arcangeli Alessio Zanchini del Gruppo Orizzonte Comune