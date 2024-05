Al termine di una sfida giocata sul filo del grande equilibrio, la Pallacanestro Titano batte Osimo per 70 a 68 e si guadagna gara 3 delle semifinali play off in programma domenica sul parquet marchigiano. Protagonisti del successo sammarinese, Davide Macina miglior marcatore dell' incontro con 21 punti, Gamberini 20 e Frigoli autore di 11 punti.