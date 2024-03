I pronostici di CBS sugli ipotetici quintetti NBA 2023-24

Secondo l'importante radiotelevisione di New York CBS gli ipotetici tre quintetti NBA saranno formati dai seguenti giocatori. Primo quintetto: Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Nikola Jokic. Secondo quintetto: Devin Booker, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Kawhi Leonard. Terzo quintetto: Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Anthony Davis, Rudy Gobert. La prima cosa vistosa che si nota è l'assenza del MVP dell'ultima stagione regolare Joel Embiid, di certo non a causa di un rendimento non all'altezza, ma perché ha saltato tante partite per un infortunio.

La cosa ingiustamente crudele di queste classificazioni è che lui e il due volte MVP della stagione regolare e una volta MVP delle finali e campione in carica NBA Nikola Jokic, giocano entrambi come centri e quindi ogni volta uno dei due deve accontentarsi del secondo quintetto. Jokic è anche quest'anno il maggior candidato per il titolo di MVP, anche se Luka Doncic sembra essere arrivato al pieno della propria maturità all'età di venticinque anni e potrebbe dagli fastidio. Senza dimenticare Giannis Antetokounmpo, anche lui due volte MVP della stagione regolare e una volta campione NBA e MVP delle finali.

Andrea Renzi