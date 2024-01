I migliori giocatori di sempre della ex Jugoslavia

Gli Stati Uniti sono la nazione per eccellenza del basket, anche perché ci sono oltre trecentotrenta milioni di abitanti. Probabilmente dopo i maestri a stelle e strisce, le nazioni che hanno sfornato e continuano a sfornare più talenti sono le nazioni che un tempo componevano la Jugoslavia. Tra i migliori talenti passati e presenti di questa scuola cestistica vanno citati Nikola Jokic, Drazen Petrovic, Luka Doncic, Kresimir Cosic, Toni Kukoc, Drazen Dalipagic, Radivoj Korać, Dragan Kicanovic, Dejan Bodiroga, Vlade Divac, Dino Radja, Nikola Vucevic, Milos Teodisic, Alexander Djordjevic, Predrag Danilovic e altri ancora. Tutti giocatori di grande tecnica offensiva e fantasia, grandi tiratori e uomini vincenti nei momenti decisivi.

Chi di questi è il più grande di sempre? Probabilmente uno tra i primi quattro della lista. Nikola Jokic in NBA negli ultimi anni sta avendo numeri degni di Chamberlain, è stato due volte mvp della stagione regolare e una volta nelle finali 2023 dove ha trascinato i Denver Nuggets per la prima volta al titolo. Drazen Petrovic non ha reso al massimo a causa di problemi di inserimento dei primi stranieri in NBA negli anni 80 – 90, che oggi anche grazie a lui non ci sono più, ma è opinione generale che dominerebbe nella NBA di oggi. Luka Doncic sta esprimendo quest'anno in NBA tutto il suo talento e non sappiamo dove potrà arrivare. Kresimir Cosic ha avuto il merito di aver rivoluzionato il ruolo di centro fungendo anche da playmaker, fattore che lo rendeva molto avanti nei tempi. Scegliete voi il vostro preferito.

Andrea Renzi