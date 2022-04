Grande gesto di fair play di Ja Morant in NBA: cede il suo premio ad un compagno

Ja Morant è una giovane superstar della NBA dei Memphis Grizzlies e quest'anno si è affermato come uno dei migliori giocatori della lega. E' stato a lungo in corsa per il premio di miglior giocatore della Regular Season, anche se alla fine è stato staccato dal trio straniero Jokic, Antetokounmpo, Embiid, che si contenderanno l'ambito riconoscimento. Morant ha ancora margini di crescita, ma ciò nonostante è stato premiato come giocatore più migliorato della lega. Ma la notizia non è tanto questa, dato che i suoi spaventosi progressi non sono mai stati messi in discussione da nessuno.

La notizia è che ha regalato a sorpresa questo premio al compagno di squadra Desmond Bane, ritinendolo più meritevole di tale riconoscimento. Bane è rimasto notevolmente sorpreso da questo grande gesto di fair play, perché se la memoria non mi inganna è la prima volta in NBA che un giocatore rinuncia ad un premio per cederlo ad un altro, nella fattispecie un compagno. La classifica annuale di questo premio vede Dejonte Murray e Darius Garland al secondo e al terzo posto. Ora non sappiamo se la NBA accetterà questo passaggio di premio da Morant a Bane, dato che quest'ultimo non è secondo nella lista, ma dinanzi ad un simile gesto, tutto passa in secondo piano e ci interessa relativamente.

Andrea Renzi.