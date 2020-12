OSLA e UNAS fanno fronte comune e incontrano gli imprenditori edili

Si è svolta ieri una riunione organizzata congiuntamente da UNAS e OSLA con gli operatori del settore dell’edilizia. Riunione che, nel pieno rispetto della normativa vigente, si è svolta da remoto. Durante la riunione si sono potuti affrontare i più attuali temi e criticità riguardanti il comparto, a partire dalle misure incentivanti introdotte nel Progetto di Legge di Bilancio presentato in prima lettura in questi giorni (EcoBonus e SismaBonus), dal costo del lavoro in tale settore, dalle criticità del contratto collettivo e del ruolo di Cassa Edile. Da parte degli intervenuti sono emerse proposte e apprezzamento per la sinergia che UNAS e OSLA hanno dimostrato nell’affrontare la tematica, considerato che entrambe le associazioni rappresentano singolarmente una quota importante di imprese, nonché insieme la maggioranza del comparto, specialmente Artigiani e PMI, operanti nel settore. Le due associazioni hanno inoltre informato i partecipanti di aver già richiesto un incontro congiunto con la Segreteria di Stato al Territorio al fine di presentare le proprie proposte, in primis con riferimento agli interventi contenuti nella Legge di Bilancio e, più in generale, alle criticità del settore. OSLA ed UNAS infine confermano che iniziative di condivisione come quella svoltasi nella giornata di ieri saranno sicuramente programmate nelle prossime settimane.

OSLA - UNAS