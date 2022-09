Partecipazione della Reggenza ai funerali solenni di Sua Maestà la Regina Elisabetta II

Da ieri a Londra per partecipare alle Esequie di Stato, i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli hanno reso omaggio al feretro a Lancaster House, tributando il cordoglio sentito e commosso delle Istituzioni e del Popolo sammarinese. Nella stessa giornata di ieri, le Loro Eccellenze hanno preso parte, a Buckingham Palace, al ricevimento istituzionale di Re Carlo III e della Regina consorte Camilla alla presenza di numerosi Capi di Stato, potendo intrattenersi brevemente con alcuni di essi, tra i quali il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il Presidente del Montenegro Milo Đukanović, la neo Premier britannica Liz Truss e il Ministro degli Affari del Regno Unito James Cleverly. Le Loro Eccellenze hanno oggi partecipato ai Funerali Solenni, seguendo un rigido protocollo in una Londra blindata e con una numerosissima presenza di Capi di Stato, dignitari e cittadini provenienti da ogni parte del mondo. Al termine della cerimonia funebre, i Capitani Reggenti hanno preso parte al ricevimento offerto dal Ministro degli Affari Esteri britannico presso Church House. In serata la Reggenza partirà da Londra alla volta di New York per prendere parte all’apertura del Dibattito Generale della 77^ sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, avendo indirizzato un proprio video messaggio in occasione dell’apertura odierna del Transforming Education Summit. Tale messaggio verrà pubblicato nella giornata di domani.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri