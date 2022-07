Passaggio di consegne al Comando della Capitaneria di Porto di Rimini

Dopo quasi due anni, il Capitano di Fregata Marcello Monaco, insediatosi il 4 settembre 2020, cederà il Comando del Compartimento Marittimo e della Capitaneria di Porto di Rimini. La cerimonia di passaggio di consegne si terrà venerdì 8 luglio 2022 presso il Club Nautico di Rimini, alla presenza del Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna, Capitano di Vascello Francesco CIMMINO. Subentra al Comando del Compartimento marittimo e della Capitaneria di Porto, il Capitano di Fregata Giorgia CAPOZZELLA, proveniente dalla Direzione Marittima di Napoli. Il Comandante Marcello Monaco andrà ad assumere un nuovo e prestigioso incarico presso la Direzione Marittima di Olbia. Si riporta di seguito una dichiarazione del Comandante Monaco. “Sono orgoglioso dell’esperienza vissuta e della crescita umana e professionale che ne ho tratto. Ho avuto il privilegio di lavorare in questi territori ed in un compartimento storico con una giurisdizione antica che abbraccia il litorale di due province in cui rientrano comuni costieri la cui storia è fortemente legata al mare, alla pesca e al turismo balneare. Ringrazio il Prefetto, tutti i colleghi dei comandi locali, le Amministrazioni del territorio, sia a livello politico che amministrativo, sempre aperti al dialogo ed alla collaborazione. Operiamo in una realtà molto operosa ed organizzata che chiede risposte concrete in tempi spesso brevi e questo è uno stimolo a fare sempre meglio; gli obiettivi importanti si raggiungono con il dialogo, il rispetto dei ruoli e l’unità di intenti. Ringrazio tutti i rappresentanti degli organi di informazione per aver sempre riportato fatti e situazioni con oggettività e con i quali si è instaurato un rapporto di collaborazione.” Il Comandante Monaco, ricordando l’intenso periodo di permanenza al Comando del Compartimento marittimo, ha sottolineato la sinergia d’intenti e gli ottimi rapporti con il territorio oltre alla soddisfazione per i ritorni avuti dai rappresentanti di enti e sodalizi per il servizio svolto a favore dell’utenza, a salvaguardia della vita umana in mare, a tutela dell’ambiente marino costiero e della filiera ittica e del sicuro ed ordinato svolgimento delle attività in mare e sulle spiagge. Il nuovo Comandante sarà affiancato, per la conoscenza del territorio e delle autorità locali, sino all’assunzione del Comando della Capitaneria di porto di Rimini il prossimo 8 luglio.