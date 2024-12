Passaporto alle Poste: a Rimini il nuovo servizio attivo in 8 filiali

E’ disponibile anche a Rimini il nuovo servizio Polis Passaporto elettronico di Poste italiane. Il comune di Rimini infatti rientra tra i comuni abilitati per il rilascio del passaporto. Basterà recarsi agli sportelli postali che hanno attivato il servizio con tutta la documentazione e le informazioni necessarie, tra cui i dati anagrafici e i fattori biometrici, per attivare la richiesta del passaporto o del rinnovo del passaporto.

Il costo per la richiesta del servizio è di 14, 20 euro, oltre oneri previsti per il rilascio del passaporto (ovvero 73,50 euro per contributo amministrativo e di 42,50 euro di versamento per il rilascio del passaporto elettronico).

Alla fine dell’operazione verrà rilasciata una ricevuta in cui sarà indicato l’Ufficio di Polizia che gestirà la richiesta e il codice di protocollo di riferimento. Il passaporto elettronico potrà essere ritirato presso l'Ufficio di Polizia indicato o, in alternativa, sarà possibile richiedere la consegna a domicilio.

E' un servizio riservato ai cittadini italiani maggiorenni e ai genitori dei minori, che abbiano residenza o domicilio presso il Comune di Rimini.

Queste le filiali abilitate delle Poste:

RIMINI 1 via Marecchiese 96

RIMINI 4 via Leonida Bissolati 5

RIMINI 5 via Ennio Coletti 19

RIMINI 7 viale Regina Margherita 43/B

RIMINI 8 via Giacinto Gallina 5

RIMINI 9 via Euterpe 3

MIRAMARE via Marconi 113

VISERBA via Paolo Marconi 5