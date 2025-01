PDCS: 24 Gennaio, Giornata Internazionale dell’Educazione

Il 24 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dell’Educazione istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, occasione per riflettere sul diritto all’istruzione e sul ruolo primario che questa ricopre per lo sviluppo umano e della società.

L'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancisce il diritto all’educazione, il cui ruolo primario è valorizzare e potenziare le doti di ognuno per esprimere il meglio di sè, accrescere le capacità relazionali e di lettura della realtà. Educare, nel suo senso etimologico più profondo, significa proprio “tirare fuori” le migliori qualità della persona. Per questo, un corretto rapporto educativo è centrale per lo sviluppo integrale della persona umana, fin dalla tenera età.

É capace di pace, chi viene educato alla pace, in un contesto inclusivo che consenta di promuovere opportunità di apprendimento per tutti.

In questa ricorrenza, il PDCS desidera ricordare gli oltre 250 milioni di bambini e adolescenti in tutto il mondo che non hanno ancora l'opportunità di iniziare o completare un percorso scolastico, e non hanno neppure le basi necessarie per leggere e scrivere.

Se, come affermava Nelson Mandela “l’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo”, per ognuno di questi bambini l’opportunità di educazione non è solo un diritto, ma una reale opportunità per uscire dalla miseria, dallo sfruttamento e la speranza per un futuro migliore.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese si impegna a continuare la propria azione politica per promuovere il diritto all’educazione a livello internazionale ed europeo.

Inoltre, in questo particolare momento storico, che vede il nostro Paese confrontarsi con le sfida della denatalità e le esigenze di mutamento del sistema scolastico, la Democrazia Cristiana continuerà a lavorare su progetti concreti affinché a San Marino, che oggi è uno dei Paesi con i tassi di scolarizzazione più alti al mondo, si continuino a garantire ad ogni bambino e giovane le migliori opportunità di formazione, tenendo conto anche delle esigenze del tessuto locale, dove la scuola rimane un elemento aggregativo fondamentale ed irrinunciabile.



Comunicato stampa

PDCS