Pdcs. Gratitudine al segretario Montanari e auguri al neo-segretario Frulli

Giunto alla fine del proprio mandato quale Segretario della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinese, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese desidera esprimere la propria riconoscenza a Gian Luca Montanari, per il lavoro svolto in tutti questi anni a tutela dei lavoratori e della dignità del lavoro. La discrezione, lo spirito di servizio e la capacità di mediazione, necessaria ogniqualvolta il sindacato si è trovato al tavolo della contrattazione, hanno fortemente contribuito ai risultati che in questi anni hanno permesso importanti miglioramenti nelle condizioni dei lavoratori sammarinesi, pubblici e privati. Il PDCS saluta con gratitudine il Segretario Montanari che lascia il testimone al neo-Segretario Generale Milena Frulli, seconda donna a ricoprire tale carica nella CDLS che, siamo certi, saprà guidare la Confederazione con saggezza e lungimiranza, e alla quale la Democrazia Cristiana formula i migliori auspici per un mandato ricco di frutti e soddisfazioni.

L’Ufficio Stampa del PDCS