Pedini Amati “in volo” per lo sviluppo dell’avioturismo

Nella giornata di ieri, su invito dell'Aeroclub San Marino e accompagnato dal Presidente Edgardo Casali il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha volato da San Marino verso l’aviosuperficie Valle Gaffaro – Codigoro per prendere parte all’incontro organizzato dal Senatore Luca Briziarelli per parlare di sviluppo dell’avio-turismo e per presentare il progetto di legge italiano in materia di aviosuperfici. In considerazione dell’importante valore del tema per il turismo e per la Repubblica di San Marino l’incontro si è rivelato particolarmente piacevole ed interessante ed ha offerto pregevoli spunti per lo sviluppo di progetti di crescita legati al settore.

c.s. Segreteria di Stato Turismo