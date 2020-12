Pedini Amati si gode il Natale delle Meraviglie

“Organizzazione perfetta e massima sicurezza, attrazioni e mercatini di Natale imperdibili!” SAN MARINO - Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, approfittando del giorno di festa, ha visitato ieri il Natale delle Meraviglie. È stata l’occasione per incontrare gli espositori dei mercatini e apprezzarne le proposte e per verificare come l’intera organizzazione stia garantendo massima sicurezza. Il Segretario di Stato, accompagnato dalla famiglia, ha visitato il “ParlaBabboNatale” e, dopo l’inaugurazione di sabato scorso, ha assistito ancora una volta allo show del giardino dello schiaccianoci in Piazza della Libertà. Federico Pedini Amati: “Ho scelto di tornare a visitare il Natale delle Meraviglie, in Centro Storico, dopo l’inaugurazione di sabato scorso, insieme alla mia famiglia. È stato bello vedere come tutto prosegua in sicurezza e senza assembramenti ma senza compromettere lo spirito della tradizione e del Natale. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa edizione del Natale delle Meraviglie così tanto condizionata dall’emergenza sanitaria. Grazie a Next Time Eventi, ad Alberto Di Rosa e a Simone Ranieri che ne curano l’organizzazione, grazie all’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino e grazie a tutti gli sponsor. Proprio perché ho avuto la possibilità di vedere come la sicurezza sia garantita, quanto siano curati i tradizionali mercati e quanto siano belle e coinvolgenti le attrazioni, invito tutti a visitare il Natale delle Meraviglie”.