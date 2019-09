Pepe Mujica plaude il San Marino Green Festival

Alla vigilia della prima edizione del San Marino Green Festival - 20, 21 e 22 settembre - arriva il saluto e la benedizione di uno dei simboli mondiali dello sviluppo sostenibile e delle tematiche ambientali, nonché esempio vivente di un nuovo modo di fare politica. L’ex presidente dell’Uruguay, Josè “Pepe” Mujica, ha inviato agli organizzatori dell’ecofestival sammarinese un caloroso messaggio di vicinanza e sostegno. “Auguro il massimo successo sia agli organizzatori che ai partecipanti dell’evento” ha scritto, rimandando la sua presenza fisica nelle prossime edizioni del festival (per questa edizione potrebbe esserci un collegamento video). Mujica sarebbe dovuto essere presente già quest’anno, ma – come ha spiegato nel suo messaggio - ha dovuto rinunciare per impegni politici, visto che in questo periodo sta seguendo le attività dei candidati del suo partito, Il Fronte Ampio, impegnati nella campagna elettorale in vista delle elezioni che si terranno nel mese di ottobre (il 27 per la precisione). Mujica è da sempre un esempio di un nuovo modo di fare politica, con sincera attenzione ai reali bisogni dei cittadini, ma anche simbolo di sviluppo sostenibile e di sobrietà, principi che ha sempre applicato nella sua stessa vita (durante i suoi cinque anni di presidenza ha vissuto con il 10% dello stipendio che l’Uruguay gli riconosceva per la carica di Presidente, una cifra inferiore ai 900 euro al mese). Un modello che gli organizzatori del San Marino Green Festival sposano appieno. “Sono pensieri in totale affinità con lo spirito del nostro evento – dicono – la vicinanza di Josè è molto preziosa per noi, siamo onorati di averlo idealmente al nostro fianco e ci auguriamo che sia fisicamente dei nostri già dalla prossima edizione. Per questa invece speriamo di riuscire ad allestire un collegamento video così che anche i partecipanti possano sentire in diretta il suo messaggio”.