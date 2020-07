Pesaro: inaugurazione arena tricolore in piazzale della Libertà

Alle 20.45, verrà inaugurato un nuovo luogo di incontro per eventi culturali e accoglienza turistica. Grazie alla preziosa collaborazione con CONAD, piazzale della Libertà di Pesaro diventerà ancora più bella ed accogliente, con l’installazione di 105 pouf recanti i colori della bandiera nazionale. Dopo l'ottimo esperimento di Dinner in the Sky, verrà allestita una nuova arena, uno spazio sicuro dove avverranno presentazione di libri, piccoli concerti etc. (105 posti). L'arena sarà anche il punto di incontro dal vivo della piattaforma live della mostra NOI, NON ERANO SOLO CANZONETTE, che si tiene tra Musei Civici, Museo Rossini e piazzale della Libertà. Domani sera, in occasione dell’inaugurazione Raul Salucci e l'Orchestra Rossini ripercorreranno alcuni brani della musica italiana: Trio dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini Valentina Ariemma, voce Lorenzo Salucci, chitarra Francesco Mancini, contrabbasso Ispirato alla mostra NOI Non erano solo canzonette Musiche di Domenico Modugno, Gino Paoli, Lucio Battisti, Ivan Graziani, Lucio Dalla e tanti altri