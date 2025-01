Piano energia: Asdico ritiene indispensabile una visione condivisa e strategica

Tra le tematiche ancora da affrontare concretamente in questa legislatura, Asdico segnala come non sia più rimandabile un confronto in merito alla definizione e conseguente adozione di un Piano Energia a livello Paese: “è essenziale – afferma Mirco Battazza Presidente di Asdico- che tra tutte le parti politiche, amministrative e sociali coinvolte venga attivato un dibattitto costruttivo in merito alla condivisione di linee guida prospettiche da portare avanti in maniera congiunta”. Per Asdico infatti è fondamentale condividere e promuovere una visione a medio-lungo termine che consenta a San Marino di farsi trovare pronto nell’immediato futuro relativamente a temi quali l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, i trasporti sostenibili, l'adattamento ai cambiamenti climatici, e la governance energetica in senso ampio. “Tali temi infatti richiedono inevitabilmente- conclude il Presidente di Asdico- un’unità intenti tra tutte le parti coinvolte da portare avanti nel tempo in merito agli obiettivi da raggiungere, in quanto tematiche assolutamente strategiche per il futuro del Paese, e su cui Asdico chiede venga attivato prontamente un confronto costruttivo e costante”.