Piccolo Teatro Arnaldo Martelli ricorda Paolo Gattei

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli si unisce al lutto per la scomparsa di Paolo Gattei. Egli per oltre venti anni ha fatto parte del nostro Gruppo divenendone un vero protagonista e portando un contributo molto importante all’attività della storica Filodrammatica di San Marino. E’ stato per noi il compagno di tante rappresentazioni nel corso delle quali abbiamo condiviso momenti ed emozioni indimenticabili. Chi l’ha conosciuto ed ha condiviso con lui le tavole del palcoscenico, porterà sempre con sé il suo ricordo. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli porge le più sentite condoglianze ai suoi famigliari.

Il Consiglio Direttivo Del P.T.A.M.