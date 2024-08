Poste San Marino Spa celebra Croce Rossa Italiana e Croce Rossa Sammarinese. Udienza con i Capitani Reggenti per l’annullo postale e il francobollo congiunto

"Il volontariato è e sempre sarà il riscatto e l'orgoglio". Lo hanno ribadito, nel loro intervento, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti di San Marino che, all'interno della Sala del Consiglio Grande e Generale di Palazzo Pubblico, insieme al Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni, hanno ricevuto ieri Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, in una udienza che ha visto la partecipazione di Isabella Bizzocchi, Vicedirettore Generale di Poste di San Marino SpA, e del Presidente della Croce Rossa Sammarinese, Raimondo Fattori. "Questo incontro rappresenta un'occasione per rinsaldare l'amicizia storica tra la CRI, la Repubblica di San Marino e la Croce Rossa Sammarinese - ha detto il Presidente della CRI - un legame che quest'anno ha avuto il suo culmine nella giornata del 15 giugno, giorno in cui abbiamo celebrato i nostri 160 anni fondazione anche attraverso l'emissione filatelica congiunta con le Autorità di Italia, San Marino, Città del Vaticano e Sovrano Militare Ordine di Malta. Il francobollo, racchiuso in un foglio nella cui bandella campeggiano le torce accese nella fiaccolata da Solferino a Castiglione delle Stiviere, rende omaggio ai nostri volontari impegnati nei soccorsi alle vittime del drammatico crollo del ponte Morandi di Genova". "L'annullo postale predisposto da Poste San Marino riporta il logo ufficiale della Croce Rossa Sammarinese. La collaborazione tra ben quattro amministrazioni postali nella realizzazione del francobollo celebrativo dei 160 anni della CRI, dimostra un forte impegno verso la cooperazione internazionale e la promozione di valori umanitari condivisi, elementi fondanti della Repubblica di San Marino", ha aggiunto Isabella Bizzocchi di Poste San Marino. "La giornata di oggi è importante perché rinsalda il rapporto tra due Consorelle da sempre molto vicine. Ringrazio gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Alti Patroni della Croce Rossa Sammarinese, per questo momento attraverso il quale ricordiamo la storia del nostro Volontariato", ha aggiunto il Presidente della CRS, Raimondo Fattori. Al termine della cerimonia il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, ha omaggiato gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della medaglia celebrativa dei 160 anni della CRI.

cs Poste Spa