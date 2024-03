Premiazione Barcellona Beer Challenge 2024

E’ con grande piacere ed orgoglio che il Birrificio Abusivo annuncia la vincita di due premi al concorso internazionale Barcellona Beer Challenge 2024 che si è tenuto di recente nella fantastica città catalana. Dopo il conseguimento della European Beer Star nel 2020 e dei numerosi riconoscimenti ricevuti in concorsi italiani, arriva un’ulteriore conferma della qualità e bontà dei nostri prodotti. Il Birrificio Abusivo è l’unica realtà che produce birra nella Repubblica di San Marino e per noi è un grande onore confrontarci alla pari con rappresentanti di paesi ben più grandi e con una tradizione birraia che in taluni casi è secolare. La premiazione è avvenuta venerdì 20 marzo nell’ambito del Barcelona Beer Festival, la manifestazione che raccoglie le eccellenze iberiche in materia brassicola.

Le nostre birre premiate sono:

- Famigerata (anno 2021) – seconda classificata nella categoria Grape Ale – è una birra in stile “Italian Grape Ale” ossia fermentata con mosto d’uva. Per l’occasione è stato utilizzato il vitigno “Famoso IGP del Rubicone” in collaborazione con Società Agricola I Muretti di Monte Colombo (RN) che ci ha fornito il mosto;

- Nostalgia di Bamberga – terza classificata nella categoria Smoked Beer – la birra affumicata si conferma un’eccellenza del nostro birrificio avendo già conseguito la European Beer Star 2020 e Birra dell’Anno 2017. E’ una birra ispirata alle lager affumicate in stile francone tipiche di Bamberga. La birra è una bevanda allegra: accompagna i momenti di svago e di gioia e si abbina perfettamente ai piatti della tradizione italiana.

Vi invitiamo ad entrare in questo fantastico e vario mondo e vi aspettiamo per farvi assaggiare le nostre birre.

