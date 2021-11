Presentazione lettere credenziali di 5 nuovi ambasciatori accreditati presso la Repubblica di San Marino

Si è svolta questa mattina, a Palazzo Pubblico, la Cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali agli Ecc.mi Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, di cinque nuovi Ambasciatori accreditati presso la Repubblica di San Marino. Accolti e introdotti dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, hanno presentato le loro Lettere Credenziali alla Reggenza l’Ambasciatore della Repubblica Slovacca, S.E. Karla Wursterovà, l’Ambasciatore del Belgio, S.E. Pierre-Emmanuel De Bauw, l’Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, S.E. Willem Alexander van Ee, l’Ambasciatore di Svizzera, S.E. Monika Schmutz Kirgöz, l’Ambasciatore della Repubblica del Sudafrica, Nosipho Nausca Jean Ngcaba. Durante la presentazione dei nuovi Ambasciatori agli Ecc.mi Capitani Reggenti, il Segretario di Stato Beccari ha rimarcato la completa disponibilità della Segreteria Affari Esteri e del Dipartimento a collaborare con gli Stati rappresentati dai nuovi Plenipotenziari su tematiche di interesse comune, con particolare attenzione alla cooperazione in ambito multilaterale. Non è mancato il richiamo corale alla necessità di rafforzare la collaborazione per fronteggiare, insieme, il fenomeno preoccupante dei cambiamenti climatici e dell’ambiente, con accenni alle aspettative derivanti dai risultati della Cop26, in corso a Glasgow. Rimarcata inoltre, da parte degli Alti Diplomatici, la volontà di sostenersi sulle tematiche di interesse europeo. Al termine della cerimonia, i nuovi Ambasciatori hanno firmato il Libro degli Ospiti Illustri.

cs Segreteria Esteri