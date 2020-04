Protezione Civile San Marino: ringraziamenti per la colletta alimentare

Durante questo difficile periodo di emergenza sanitaria legato alla diffusione a livello mondiale del coronavirus (COVID-19), la Protezione Civile della Repubblica di San Marino ringrazia sentitamente tutti i cittadini, i volontari e gli esercizi commerciali (Gruppi: COAL, CONAD, D-più, La Sociale, TitanCoop ed Alimentari Del Posto di Santa Mustiola e Alimentari Taddei di Faetano) che, con la loro generosità, hanno contributo alla colletta alimentare organizzata da questo Servizio la scorsa settimana.

I prodotti raccolti sono stati destinati alle sedi di San Marino della Caritas e della Comunità Papa Giovanni XXIII e alcuni già consegnati alle famiglie più bisognose. Innumerevoli i ringraziamenti che abbiamo ricevuto da chi ha potuto usufruire di tale raccolta e che pertanto per noi è doveroso rivolgere a tutti coloro che hanno potuto renderla possibile.

Si ringraziano, pertanto, anche le attività che hanno contributo fornendo materiale necessario all’organizzazione dell’iniziativa, quali Med Cartotecnica, Linear Plast, Scatolificio sammarinese, CR Performance e Personal Word e quelle che hanno effettuato, per tale occasione, apposite donazioni come Molino Meloni, Pasta Fresca del Titano, ASLEM, La Serenissima, Pan di Zucchero, Cremeria Delizia, Gruppo COAL e i dipendenti del CONAD.

Cogliamo infine l’occasione in questo giorno di festa per augurare, anche se pur distanti dai nostri cari, di trascorre una serena Pasqua.



Comunicato stampa

Protezione Civile San Marino