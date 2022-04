Provincia di Rimini, Ascoltiamo le donne: lo sportello gratuito per il sostegno psicologico

Come annunciato nei giorni scorsi, è ripartito il progetto della Provincia di Rimini “AscoltiAmo le Donne”, lo sportello che fornisce un sostegno psicologico gratuito a donne del territorio provinciale, lavoratrici o disoccupate, che si trovano in una situazione di difficoltà. Al progetto collabora il Centro Adriatico di Psicoanalisi della Società Psicoanalitica Italiana (SPI-IPA) e la Società Italiana Psicodramma Analitico SIPsA-Coirag Lo Sportello Psicologico gratuito prevede colloqui individuali e l’inserimento in gruppi di ascolto psicoanalitico. Gli incontri dei gruppi si svolgono in due zone del territorio provinciale: zona Rimini nord (Bellaria–Igea Marina), e zona sud Riccione-Cattolica (compreso Rimini). Responsabile e coordinatrice del Progetto è la dott.ssa Cinzia Carnevali, psicoanalista SPI-SIPsA-Coirag; collaborano Emanuela Pironi e Michela Tonti, psicoanaliste (SPI) e Roberta Savioli, Stefania Fabbri, Maria Battistini, psicoterapeute SIPsA-Coirag-SPAD.

c.s. Provincia di Rimini