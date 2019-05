Pubblicazione on line Bandi di vendita beni immobili siti nei Castelli di Dogana e Domagnano

La Direzione Generale della Funzione Pubblica, su richiesta della Avvocatura di Stato, comunica che sono reperibili on line al link https://www.pa.sm/on-line/home/direzione-generale-funzione-pubblica/bandi-pubblici.html i Bandi per la vendita dei seguenti beni immobili:

1. Immobile costituito da abitazione con autorimessa, sito a Dogana e distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 2, Mappale 190, sub 4 e 14. Base d’asta Euro 121.167,34;

2. Immobile costituito da abitazione con autorimessa, sito a Dogana e distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 2, Mappale 145, sub 4 e 18. Base d’asta Euro 132.620,60;

3. Immobile sito in Domagnano e distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 21, Mappale 753, sub 5. Base d’asta Euro 152.000,00.

Gli interessati dovranno presentarsi presso il Tribunale Unico Sezione Giurisdizione Ordinaria, Via 28 Luglio n.194 a Borgo Maggiore, il giorno Martedì 25 giugno 2019 agli orari indicati nei singoli bandi per la procedura di aggiudicazione, ferma restando la necessità di depositare entro le 17:00 di Lunedì 24 giugno 2019 la cauzione nelle modalità e negli importi singolarmente previsti dai citati bandi. Maggiori informazioni potranno essere richieste alla Cancelleria Civile del Tribunale Unico di persona o telefonando ai numeri 0549-882989 e 0549-885462.

Comunicato stampa

Direzione Generale della Funzione Pubblica