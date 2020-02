“Relazione sullo Stato della Giustizia e Inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale di San Marino”

Il 3 febbraio 2020 il Dirigente del Tribunale, Prof. Avv. Giovanni Guzzetta, ha trasmesso agli Ecc.mi Capitani Reggenti, al Segretario alla Giustizia e al Presidente della Commissione per gli affari di Giustizia la Relazione sullo Stato della Giustizia per l’anno 2018 (con un’aggiornamento sino al 31 ottobre 2019) comunicando che la Relazione completa per il 2019 verrà trasmessa entro il presente mese di febbraio. Con l’occasione è stato comunicato che il 21 febbraio 2020 si svolgerà presso il Tribunale di San Marino la cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario, alla quale hanno già assicurato la propria presenza, tra le autorità straniere, S.E. il Dott. Giovanni Mammone, Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione italiana, S.E. il Dott. Giovanni Salvi, Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione italiana, S.E. Dott. Maurizio Block, Procuratore Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione italiana, e il Dott. Raffaele Sabato, Giudice italiano presso la Corte Europea dei Diritti dell’uomo. I dettagli del programma della Cerimonia saranno resi noti nei prossimi giorni.