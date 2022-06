Report del Greco per NPR

"Per NPR non era strettamente necessario il beneplacito di organismi esterni per riconoscere il positivo lavoro prodotto in questa legislatura dal governo e dalla maggioranza nei confronti della giustizia in generale, in particolare della sua riforma e del funzionamento del Tribunale e degli organismi misti di controllo e valutazione dello stesso. Non c’è dubbio però che il report formulato dal più importante organismo di monitoraggio contro la corruzione e per la trasparenza, il GRECO, certifica in maniera ora incontestabile sia la bontà dei principi ispiratori che la loro trasformazione in precise norme e disposizioni, come votate in Consiglio. Non può infatti sfuggire a nessuno che il suddetto organismo, di solito molto restio all'utilizzo di formule encomiastiche, nel momento in cui scrive “San Marino ha avviato importanti riforme per attuare le raccomandazioni formulate dal GRECO durante il Quarto Ciclo di Valutazione. Occorre lodare le autorità per il loro lavoro svolto con determinazione e in maniera approfondita”, riconosce al governo un ruolo positivo decisivo. Non sono parole espresse da un sostenitore della maggioranza, ma da un neutrale osservatore esterno, di più: uno di quelli che in passato ci guardava con maggiore scrupolo critico. È un risultato estremamente positivo per il paese intero, non solo per NPR e la coalizione di governo. Un punto di arrivo che in questo caso è anche un punto di ripartenza, visto che la prossima settimana sarà discussa in Consiglio la relazione sullo stato della giustizia presentata da uno dei protagonisti di questa fase di stabilizzazione e di rilancio della funzionalità del Tribunale: il Dirigente del Tribunale Presidente Canzio. Senza tema di smentita parte rilevante del merito è da attribuire al Presidente Canzio, fortemente voluto da questa maggioranza per la sua professionalità, competenza ed equilibrio, eppure messo sotto accusa da parte dell’opposizione. A tal proposito non possiamo non rilevare il fatto, oggi suffragato anche dal GRECO, che l’azione oppositiva, spesso sopra le righe e ispirata dal risentimento e dalla vendetta, non era giustificata. Sarebbe bene che la soddisfazione che oggi si prova oggettivamente nel leggere il report del GRECO fosse condivisa anche dalla opposizione: avere per mesi avanzato strampalate accuse e vaticinato giudizi catastrofici da parte degli organismi esterni non ha portato a nulla se non ad una smentita pietosa della linea scelta. Invitiamo quindi Libera ed RF a rivedere le proprie posizioni al fine di non dare definitivamente l’idea che è la rivalsa politica a guidare la loro azione politica, anche al costo di infangare l’immagine del paese, che da oggi, invece, si basa su un giudizio positivo come mai prima."

c.s. NPR