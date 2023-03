Repubblica Futura: "Siamo in pre campagna elettorale?"

Siamo di fronte ad una maggioranza di 44 consiglieri che non riesce neppure a garantire il numero legale e a convocare il Consiglio. Già questa mattina era pervenuta una richiesta di sospensione dei lavori da parte di gruppi della maggioranza, evidentemente perché non erano riusciti a trovare un accordo sugli emendamenti da presentare ai decreti. Una maggioranza divisa su tutto, ma attaccata saldamente alle poltrone. Uno spettacolo indecoroso. Parlano solamente del valzer delle alleanze, sono tutti preoccupati di trovare una zattera su cui potersi candidare per le prossime elezioni. Ed evidentemente in molti della maggioranza hanno voluto dare ragione a Pedini Amati che ha detto ai microfoni che siamo in pre campagna elettorale e quindi, in molti, invece che in Consiglio corrono per il paese a cercare voti. Credo proprio che i sammarinesi abbiamo già le idee molto chiare.

c.s. Repubblica Futura