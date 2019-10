RETE: “A testa alta”, ci metti la firma?

Ci siamo! In occasione della prossima tornata elettorale invitiamo i cittadini a sottoscrivere “A testa alta!” la lista dei candidati del nostro Movimento che si presenterà alle elezioni del prossimo 8 dicembre. Ricordiamo che è necessario presentare un documento di riconoscimento in corso di validità ed essere cittadini sammarinesi, anche non residenti. L’appuntamento è per venerdì 18 ottobre, dalle ore 16 alle ore 21, presso la nostra sede, in str. Andrea di Riccio 2 a Fiorina di Domagnano. Sarà l’occasione per stare insieme, conoscere i candidati e scambiare amichevolmente qualche opinione davanti ad un piccolo buffet.



Comunicato stampa

Movimento RETE