Rete: Invito serata pubblica su Cannabis Terapeutica 17/05 - ore 21:00

È con grande soddisfazione che il Movimento RETE è lieto d’invitarVi alla serata pubblica organizzata per lunedì 17 maggio -ore 21:00 presso la sala polivalente di Murata per approfondire gli aspetti riguardanti il Progetto di Legge che regolamenta la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della cannabis ad uso medico/terapeutico nella Repubblica di San Marino, appena esaminato e licenziato dalla Commissione preposta. Una tematica di ampio interesse dal punto di vista sociale/sanitario e di rilievo per il tessuto economico sammarinese. Tratteremo e analizzeremo tutti gli aspetti legati a questo ambito con il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta, la Responsabile di Neurologia Dott.ssa Guttmann e con la partecipazione di Antonella Soldo, Coordinatrice dell’Associazione MeglioLegale. Vi aspettiamo.

Movimento RETE