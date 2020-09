Rete: soddisfatti per la possibilità di votare ai 'non sammarinesi'

Il Movimento RETE accoglie con soddisfazione l'adozione dell'emendamento che prevede che i cittadini non sammarinesi, residenti da almeno dieci anni, possano votare per l’elezione delle Giunte del proprio Castello di residenza. Per un tema circa il quale ogni forza politica ha differenti visioni, il risultato non era scontato. Durante le occasioni di confronto sul progetto, RETE ha portato le proprie proposte, confermando la posizione che da sempre sostiene. Già dalle prossime elezioni locali del 29 novembre, i non cittadini residenti da almeno 10 anni potranno esercitare per la prima volta il proprio voto. Insieme alla modifica dei numeri della composizione delle giunte, che garantisce comunque la rappresentatività, altro importante risultato è l’introduzione della possibilità di trasferire gli attivi delle giunte all’anno successivo, in maniera tale da poter accantonare le somme per poterle utilizzare per opere maggiormente onerose rispetto al fondo annuale di dotazione. Un ringraziamento va alle Giunte di Castello per il confronto sul tema ed al COMITES, che ha contribuito fattivamente al dibattito. Infine un plauso al metodo adottato di confronto con gli uffici e con i gruppi politici che ha permesso di giungere ad una stesura migliorativa del testo originariamente proposto.

Movimento RETE