Rete sull'accordo siglato con l'Italia

Sapere di un'intesa fra il Ministero della Salute Italiano e la Segreteria di Stato alla Sanità Sammarinese, protocollato per far fronte comune nella gestione dell'emergenza Covid-19, è motivo di grande soddisfazione. Un accordo che consentirà la reciproca possibilità di avvalersi dei presidi medici, dell'analisi di tamponi, della fornitura di farmaci, dei posti letto ordinari e di terapia intensiva, di strutture extra ospedaliere dell'altro firmatario. Si tratta di un'intesa estremamente importante che consentirà al nostro Paese di affrontare con maggiori garanzie l'emergenza dal punto di vista medico e sanitario e che apre le porte ad una futura collaborazione con l'Italia per avere accesso - con suo tramite - ai contributi stanziati dagli organismi internazionali. L’auspicio è che questo protocollo sia la base per un rinnovato rapporto di amicizia e buon vicinato che garantisca il reciproco interesse nell'immediata ripartenza che si renderà necessaria una volta superata l'emergenza. È basilare, nel frattempo, schierarsi al fianco di chi sta gestendo lodevolmente - e tra mille difficoltà - il duro momento, lavorando ogni giorno con coscienza e lontano da ogni clamore. Ai medici, ai tecnici ospedalieri, ai paramedici, agli infermieri, a tutto il personale del nostro ospedale di ogni grado e mansione, alle forze di polizia, alla protezione civile, agli operai, ai corrieri, ai cassieri e agli addetti dei supermercati e a tutti coloro i quali siano impegnati nel mantenere a galla il nostro piccolo mondo di sessanta chilometri quadrati, va il ringraziamento, il plauso ed il sostegno del Movimento RETE. Senza farsi ghermire da polemiche di alcun tipo, RETE seguiterà ad offrire il proprio supporto incondizionato alla gestione di una grave emergenza sanitaria che si aggiunge alla pesante eredità lasciata dall'esecutivo della scorsa legislatura.

Movimento RETE