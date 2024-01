Rimini: il Fellini Museum chiude l’anno con un +16,5% di visitatori. il Museo della città +84%

Tempo di bilanci per la rete museale riminese che ha chiuso il 2023 con una fotografia che mette in luce sempre più voglia di cultura e arte a Rimini. In un 2023 di transizione per i Musei Comunali, con il Museo della Città parzialmente visitabile a causa dei lavori di riallestimento partiti alla fine di febbraio e con i Palazzi d’arte chiusi dal mese di luglio per i lavori di riqualificazione architettonica del primo piano e del sottotetto del Palazzo del Podestà, i numeri degli ingressi nell'anno 2023, registrati dal nuovo sistema automatizzato delle biglietterie comunali, mettono in luce un andamento molto positivo sia per la rete del Museo della città che per il Fellini Museum.

Nell’anno che ha visto l’avvio dei lavori ai Palazzi d’arte e il Museo della città aperto solo parzialmente, gli ingressi ai musei confermano l’attrattività degli spazi culturali con la Domus che si conferma l'elemento trainante per visite autonome e di gruppo e il Museo della città per le visite scolastiche e con il Fellini Museum che segna un incremento del +16,5% di ingressi rispetto all’anno precedente. Scorporando i dati forniti da un innovativo sistema di monitoraggio dei flussi dei visitatori si registra un sostanziale bilanciamento tra dato dei tradizionali istituti archeologici e storici (Museo della città e Domus del Chirurgo) che sommano 66.670 ingressi e quello del Fellini Museum, che ha aperto i battenti due anni e mezzo fa (prima il castello e successivamente il Palazzo del Fulgor) e che registra nel 2023 46.825 visitatori a fronte dei 40.221 del 2022. Molto interessante il dato delle provenienze. Oltre la metà dei visitatori rilevati dal Museo della città viene da fuori provincia, un 25% circa di riminesi dalla città e dalla provincia e oltre il 7% di stranieri. Mentre il tasso di provenienze dei visitatori stranieri aumenta per il Museo Fellini che registra una media del 21% di stranieri, con una percentuale doppia dei visitatori dall’estero nei i mesi estivi, un 45% di visitatori provenienti da fuori provincia, un 4% dalla provincia di Rimini e un 15% dal comune di Rimini. Da segnalare la crescita dei visitatori più giovani (under 18), dati trainati dalla straordinaria attrattività della Domus del chirurgo e del Museo della città per quando riguarda le gite scolastiche e le attività didattiche con un incremento dei visitatori per percorsi didattici e laboratori dell’84% (19.684 visitatori nel Museo e nella Domus nel 2023, a fronte di 10.690 nel 2022), mentre il dato degli ingressi dei visitatori under 18 al Fellini Museum costituisce il 13% del totale, grazie in particolare al coinvolgimento degli Istituti scolastici, e comprende i 3751 studenti in visita didattica ai quali si aggiungono i 2264 under 18 entrati al Museo. Va aggiunto, a completamento di un ragionamento più generale sugli istituti culturali di Rimini, che anche la Biblioteca Gambalunga, nel 2023, ha registrato un incremento degli utenti passando dai 130mila del 2022 ai 141.814 del 2023. “I numeri degli spazi istituzionali riminesi che offrono e producono cultura – dichiara il sindaco Jamil Sadegholvaad – confermano che il cuore antico simboleggiato dalla Domus del chirurgo e il cuore ‘visionario’ simboleggiato dal Museo dedicato a Fellini rappresentano un elemento di attrattività straordinaria".

cs Comune di Rimini