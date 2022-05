Rinascita Culturale: 1°concorso 'Una poesia per la Rinascita'

L’associazione sammarinese “Rinascita Culturale” è lieta di presentare la I Edizione del concorso di poesie “Una poesia per la Rinascita”, patrocinata dalla Segreteria Cultura e Istruzione e in partnership con la SUMS. L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare più persone possibili al mondo della poesia, sia dal punto di vista della lettura sia da quello della scrittura. La poesia prima di tutto è arte. Come la musica e la danza, la poesia è uno degli strumenti più importanti di libera espressione. Tutti possono essere liberi di poter scrivere i propri pensieri e le proprie idee. La poesia non pone restrizioni. Siamo tutti sullo stesso piano. La poesia è per tutti. La poesia è lo specchio della nostra anima e l’infinito immaginario dei nostri sogni. Attraverso la scrittura di versi, ognuno è libero di raccontare la propria vita, di esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni, di immaginare e di sognare. Poesia non è solo scrivere un testo in versi. La poesia non deve ammuffire sugli scaffali delle biblioteche o restare ingabbiata nei manuali di scuola. Non deve finire a decorare biglietti floreali. La poesia è la scintilla nello sguardo di chi inventa. La poesia è nei piccoli gesti quotidiani, nel sorriso di un amico, in un tramonto al mare, in una risata al momento giusto. La primavera è la stagione poetica per eccellenza. È la stagione della rinascita. Gli alberi in fiore, le giornate di sole che sono ideali per delle passeggiate in compagnia, gli animali che escono dal letargo. Un mese fa, esattamente il 21 marzo, si celebrava la giornata mondiale della poesia, istituita nel 1999 dalla dall’ Unesco. Questa data coincide con l’equinozio di primavera. L’Unesco ha sottolineato il potere di quest’ultima di catturare lo spirito creativo e sensibile della mente umana. É di fondamentale valore non lasciare nel dimenticatoio l’importanza che la poesia assume ancora oggi nella nostra società. Il nostro concorso è diviso in due categorie: la prima per i ragazzi e le ragazze di età uguale o inferiore ai 19 anni e la seconda per tutte le persone di età maggiore ai 19 anni. Per partecipare, bisogna inviare una poesia di massimo 30 versi, avente come tema uno tra i seguenti: la rinascita, San Marino, tema libero. In fondo alla poesia è necessario indicare: nome, cognome, data di nascita, e-mail e telefono. Partecipando si sottintende l’accettazione a livello della privacy. La poesia può essere inviata dal 25 Aprile al 18 Maggio 2022 tramite e-mail: rinascitaculturalersm@gmail.com, inviata tramite posta direttamente alla sede dell’Associazione Via dei Giacinti n.8 oppure potrà essere lasciata all’interno di una cassettina che verrà posta all’Atlante dal 29 Aprile. Non verranno prese in considerazione le poesie inviate oltre l’ultima data indicata. Gli scritti verranno valutati da una giuria. La premiazione avverrà sabato 28 maggio a Torraccia nel tardo pomeriggio, così, oltre alla assegnazione dei premi e alla lettura delle poesie, ammireremo la bellezza della nostra terra e la meraviglia del tramonto. Maggiori informazioni riguardo il premio e l’evento saranno inviate ai partecipanti. Oltre al concorso, l’Associazione Rinascita Culturale si è posta di organizzare una serie di attività per avvicinare i cittadini, in particolare i giovani, a quest’arte. In primis, i membri dell’Associazione disporranno dal 29 aprile, in vari punti di San Marino, dei cartelloni dove poter scrivere una poesia, un pensiero o un disegno su post-it colorati, con l’obiettivo far assaporare la bellezza poetica nel quotidiano.

cs Rinascita Culturale