Rinnovata la collaborazione fra il Festival Internazionale della Magia e il San Marino Comics

Il Festival Internazionale della Magia è entusiasta di annunciare la continuazione della sua fruttuosa collaborazione con San Marino Comics. Quest'anno, offriremo ai nostri ospiti un'esperienza ancora più magica e memorabile.

**Incontri Fantastici e Foto Magiche**: Sabato 16 marzo, all'ingresso del Teatro Nuovo, i visitatori avranno l'opportunità unica di immortalare il momento con personaggi incredibili in un set fotografico allestito appositamente. Questa esperienza porterà un tocco di fantasia e divertimento al festival.

**Un Domenica Incantata per le Famiglie**: Il clou dell'evento sarà la domenica, 17 marzo, durante il nostro family show. I bambini e le loro famiglie avranno la chance di incontrare i loro personaggi cosplay preferiti, aggiungendo una dimensione entusiasmante e interattiva al nostro spettacolo.

Un ringraziamento speciale va a Paolo Gualdi, Marika Bernardi e a tutto lo staff di San Marino Comics per la loro continua collaborazione e supporto. La precedente edizione ha riscosso un grande successo, e siamo fiduciosi che quest'anno sarà ancora più straordinario.

Comunicato stampa

Festival Internazionale della Magia