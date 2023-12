Riunione di maggioranza sugli emendamenti al bilancio

Le forze politiche di maggioranza si sono riunite per discutere gli emendamenti al bilancio e la modalità di confronto da tenersi anche in relazione alle numerose proposte di emendamenti dell’opposizione. Il governo, con il supporto delle forze di maggioranza, ha lavorato al progetto di bilancio al fine di garantire l’equilibrio dei conti e un’ulteriore crescita dell’economia. Nel corso della riunione di maggioranza è stato valutato anche l’emendamento relativo alla Commissione Mista. Tale emendamento è divenuto immediatamente oggetto di speculazioni sui possibili assetti politici da parte di alcune forze di opposizione. A riguardo le forze di maggioranza ribadiscono la loro volontà di continuare a lavorare congiuntamente per il presente e il futuro di San Marino. Quanto all’emendamento, questo ha l’obiettivo di aprire un confronto su un tema che è dirimente per il futuro del paese e coerente con i percorsi fin qui svolti. A tal fine le forze di maggioranza si rendono disponibili a presentare una proposta più esaustiva del testo, con l’auspicio di poter trovare sullo stesso ampia condivisione. Le forze di maggioranza continueranno a lavorare compatte sul bilancio, auspicando un confronto serio e costruttivo con tutti i gruppi consiliari.

PDCS

NPR

DOMANI MOTUS LIBERI