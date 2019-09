Rotary si congratula con Mariella Mularoni Capitano Reggente

Il Presidente Paolo Rondelli e tutto il Rotary Club San Marino esprimono grande soddisfazione per l’elezione della socia Mariella Mularoni a Capitano Reggente della Repubblica per il semestre 1° ottobre 2019 – 1° aprile 2020. Dopo Maria Luisa Berti, avremo quindi la seconda socia del Rotary Club di San Marino che diviene Capo di Stato, per continuare nel solco tracciato in cui il Club Rotary si muove, ovvero quello di continuare a dare un grande contributo di professionalità e dedizione alla comunità della Repubblica. Alla socia Mariella Mularoni quindi un caloroso augurio per il proprio mandato che, seppur breve come da tradizione, sarà estremamente impegnativo e dovrà gestire una difficile crisi politica e una congiuntura economica con passaggi che dovranno caratterizzare il cammino della Repubblica del Titano negli anni a venire. L’appuntamento per tutti, Rotariani e non, è per la mattina di martedì 1° ottobre 2019, in Piazza della Libertà in Centro Storico a San Marino dalle ore 10:30, per seguire le fasi della suggestiva cerimonia di investitura che perpetua il rituale medievale, e fare sentire la partecipazione della grande comunità rotariana, perché, come vuole lo slogan dell’annata, “il Rotary connette il mondo”.