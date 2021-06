Sabato 12 Giugno 2021al Parcheggio 7 il Veglione studentesco “NEXT - School Ending Party”

L’Associazione Studentesca Sammarinese comunica che Sabato 12 Giugno 2021 a partire dalle ore 22:00 si svolgerà presso il Parcheggio 7 (Cava degli Umbri) il Veglione studentesco “NEXT - School Ending Party”. Come da ordinanza N. 46 /2021 il Parcheggio n. 7 (Cava degli Umbri) sarà chiuso parzialmente nell’area adiacente alla parete rocciosa: dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di venerdì 11 giugno 2021 per montaggio palco e attrezzature. La chiusura totale del parcheggio partirà dalle ore 00.00 di sabato 12 giugno 2021 alle ore 03.00 di domenica 13 giugno 2021. In caso di maltempo la chiusura è posticipata dalle ore 00.00 di domenica 13 giugno 2021 alle ore 03.00 di lunedì 14 giugno 2021. Sarà possibile accedere all’evento esclusivamente tramite prevendita; è possibile acquistare i biglietti presso il locale “Time Off” di Borgo Maggiore nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì 07 giugno dalle ore 17.30 alle 19.30

- Martedì 08 giugno dalle ore 17.00 alle 19.00

- Mercoledì 09 giugno dalle ore 16.00 alle 18.00

Ricordiamo che il giorno dell’evento (Sabato 12 Giugno) non sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso. Sarà possibile entrare solamente esibendo documento d’identità, biglietto e certificato di vaccinazione (vedi definizione di vaccinato come da DL 30 Aprile 2021 n.85, Art 1 comma 3) o con esito di tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore. Non verranno ritirati o raccolti dati personali relativi alle certificazioni esibite. Tutte le info e gli aggiornamenti si possono trovare sul nostro profilo Instagram @next.gen_ass.