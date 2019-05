Sabato 25 maggio concorsi, mostre, seminari e musica per la Notte Bianca dell'Università di San Marino

Mostre, seminari, workshop, musica e tante altre iniziative all’insegna della cultura e delle relazioni caratterizzeranno la Notte Bianca dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in programma sabato 25 maggio dalle ore 16 nel centro storico del Titano. Ad aprire la manifestazione sarà la ‘reunion’ in programma in piazza della Libertà, alla quale sono stati invitati gli oltre mille laureati e studenti che hanno studiato in repubblica dal 2005 a oggi negli ambiti del Design, dell’Ingegneria Civile e dell’Ingegneria Gestionale. Previste le testimonianze degli Alumni che si sono maggiormente distinti nei loro percorsi professionali, oltre al Premio Mattia Tugnoli, rivolto alle migliori tesi sull’innovazione sociale discusse durante l’ultimo anno accademico. Negli spazi della sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, invece, spazio a una serie di iniziative fra le quali la mostra “La cultura del fare”, nata da un progetto di cooperazione internazionale con l’Istituto di Design Industriale della Hochschule für Gestaltung und Kunst FNW di Basilea, in Svizzera, con 45 studenti e 12 docenti coinvolti. A ciò si affianca un workshop di Sound Design curato da Usmaradio, emittente radiofonica dell’Ateneo, rivolto a musicisti e non solo. Dalle ore 18 in piazza della Libertà arriverà il momento per una serie di 'pillole' sul Design curate da docenti ed ex, oltre a un gioco a squadre. Dalle 21:30, infine, sul palco studenti ed ex per la musica live offerta sul piazzale Lo Stradone, con DJ set a seguire. L’ingresso è libero.