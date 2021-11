Salute e aspettativa di vita in un libro firmato da due docenti dell’Università di San Marino

La salute di ogni persona è principalmente influenzata da aspetti come la stabilità economica, l’istruzione, il contesto sociale e la situazione ambientale. A sostenerlo e dimostrarlo, nel libro “Le disuguaglianze di salute e le politiche socio sanitarie”, sono due docenti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Pietro Renzi e Alberto Franci, entrambi impegnati nel corso di laurea in Ingegneria Gestionale. Nel volume di oltre 200 pagine, recentemente pubblicato da Maggioli Editore, gli autori hanno analizzato e incrociato dati provenienti da realtà come l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e l’Istituto Superiore di Sanità, dai quali hanno ottenuto una serie di parametri che riguardano da una parte gli aspetti socio-economici, dall’altra quelli socio-sanitari. “Il quadro emerso nella nostra ricerca, che riguarda il panorama italiano ed è divisa per regioni, conferma che, per esempio, un soggetto laureato e con uno stipendio medio-alto vivrà mediamente più a lungo di una persona con diploma delle scuole medie e introiti più modesti”, spiega Renzi. “Allo stesso tempo, avrà più possibilità di riprendersi da malattie di seria entità e dinamiche simili. Ciò che determina quindi lo status di qualcuno in termini sociali ed economici si riflette nell’aspettativa e nella qualità della sua vita”. Il libro rappresenta la seconda pubblicazione sul tema in quattro anni da parte dei due docenti dell’Ateneo: nel 2018, infatti, è andato alle stampe il volume “La performance nei sistemi sanitari e la salute diseguale”, che ha consolidato una serie di ricerche sulle quali l’Università di San Marino sta concentrando attività e risorse. In questa cornice, infatti, due studenti del corso di laurea in Ingegneria Gestionale sono stati recentemente selezionati attraverso un bando per contribuire alle analisi in corso, in un ambito considerato attuale e prioritario sia in Italia che nel contesto della repubblica.

Cs UniRsm