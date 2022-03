San Marino for the Children: raccolta fondi per l'Ucraina

Carissimi, di fronte all’orrore della guerra vogliamo essere dalla parte della pace impegnandoci ad aiutare chi fugge dall’Ucraina. Come Associazione San Marino for the Children onlus abbiamo avviato contatti con la Comunità delle Suore che è presente in Sighetu Marmatiei, una città situata al confine tra Romania e Ucraina. Con l’invasione dell’Ucraina i rifugiati che si stanno rivolgendo a questa Comunità sta aumentando di giorno in giorno; questa Comunità infatti offre condizioni adeguate all’accoglienza di madri e bambini, tanto che anche le autorità locali stanno indirizzando presso di loro questa categoria di rifugiati. In generale le persone che finora sono fuggite dalla guerra attraverso il controllo di frontiera a Sighetu Marmatiei sono in transito verso una destinazione più sicura, dove li attendono parenti ed amici. Di conseguenza le madri con i loro bambini restano in questo centro per un breve periodo, di solito di qualche giorno. In questo Centro viene offerta alle madri e bambini profughi l'accoglienza, l’assistenza alimentare, l'assistenza igienico-sanitaria, indumenti, medicinali ed ogni forma di sostegno possibile. Il Centro ospita ogni giorno più di 70 madri e bambini profughi. La situazione al controllo di frontiera a Sighetu Marmatiei cambia di giorno in giorno, e la Comunità sta facendo molta fatica nel fare fronte al crescente numero di profughi da assistere.

Per questo come Associazione San Marino for the Children onlus abbiamo deciso di avviare una RACCOLTA FONDI PRO EMERGENZA UCRAINA da inviare alla Comunità presente a Sighetu Marmatiei - per poter continuare a garantire assistenza ai profughi - tramite questo speciale conto corrente senza spese.

RACCOLTA FONDI PRO EMERGENZA UCRAINA IBAN : SM 69 S 06067 09803 000030155777 Conto corrente intestato : Associazione San Marino for the Children onlus

Stiamo anche valutando anche una successiva spedizione di beni di prima necessità in loco, di cui vi aggiorneremo in una prossima nostra comunicazione. Grazie sempre per la vostra generosità ed attenzione, davvero il nostro più grande grazie di cuore.









Comunicato stampa

San Marino for the Children Onlus