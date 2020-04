San Marino Green esordisce a maggio con OltreFestival. Protagonista il territorio

L’Ecoturismo di vallata, il tema sul quale si confronteranno istituzioni sammarinesi e municipalità del Montefeltro nella ricerca di un dialogo ora imprescindibile secondo SMGF. La videoconferenza in scena giovedì 21 maggio alle ore 17 su Zoom. Ospite il premio Oscar Blasco Giurato



Se c’è un tema sul quale oggi il territorio ha urgenza di confrontarsi, questo è il turismo sostenibile, lento, fatto di piccoli gruppi. E quale contesto migliore del San Marino Green Festival per sviluppare un tema da subito nelle corde del giovane festival?

Gli organizzatori lavorano già da tempo ad un format snello e gradevole, OltreFestival, che anticipa il festival vero e proprio. Tema per l'appunto “l’Ecoturismo di vallata” con il focus sul territorio del Montefeltro e nello specifico su Valconca e Valmarecchia. OltreFestival andrà in scena sul palcoscenico digitale di Zoom e verrà amplificato attraverso le piattaforme e le pagine facebook di amici e sostenitori. L’appuntamento è per giovedì 21 maggio alle ore 17.

I comuni di Verucchio, Monte Cerignone e Sassocorvaro - Auditore con quello di Pennabilli, attraverso il coinvolgimento della proloco, oltre naturalmente alla Repubblica di San Marino, sono le realtà che parteciperanno. Tra gli elementi comuni c’è una storia antica, rocche che hanno visto guerre e investiture gloriose, prodotti enogastronomici di alta qualità. Eppure questo bendidio è sempre rimasto nascosto, in ombra rispetto ai luccichìi della vicina riviera.

Il format di OltreFestival si nutrirà di questo, ma anche di apporti esterni come interventi di esperti del settore, spezzoni di documentari, siparietti brillanti, ecc., apporti che manterranno il ritmo dell’evento fresco e agile, pur restando in linea con i contenuti principali. Ospite d’eccezione Blasco Giurato, premio Oscar per la fotografia di Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore, chiamato a presiedere il San Marino Green Movie, concorso internazionale dedicato a produzioni audiovisive in tema di ambiente e sostenibilità.