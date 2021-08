San Marino, il battesimo dei Testimoni di Geova avviene in una piscina privata

Anche quest’anno uno dei momenti più attesi al congresso annuale dei Testimoni di Geova, è stata la cerimonia del battesimo dei nuovi credenti, che per ragioni sanitarie, è stato celebrata in piscine, vasche e anche in mare aperto, rispettando le norme di sicurezza. Ragazzi, adulti, ma anche persone avanti con gli anni hanno deciso di mostrare pubblicamente con il battesimo in acqua la loro spontanea decisione di abbracciare la fede dei Testimoni di Geova, approfondita nei mesi precedenti. Anche a San Marino si è potuto assistere ad un battesimo. Un ragazzo sammarinese di 18 anni ha espresso la propria fede battezzandosi come facevano i primi cristiani, cioè per immersione completa. Per l’occasione si è utilizzata una piscina privata. “Siamo felici di vedere come gli insegnamenti biblici aiutino molti giovani ad affrontare i problemi legati all’adolescenza, ad avere buoni amici e a fare scelte sagge per il loro futuro”, ha commentato Roberto Guidotti portavoce locale dei Testimoni di Geova “È stata un'occasione gioiosa per tutti i collegati in videoconferenza all'evento”. Lo scorso anno i nuovi battezzati in Italia furono quasi 4.000, nel mondo 242.000. A tutela della salute di tutti e interrompendo una consuetudine che dura da oltre un secolo, i Testimoni di Geova hanno deciso di organizzare per la seconda volta i loro congressi annuali in modalità virtuale. Nelle Marche minimo 20.000 fedeli e di loro simpatizzanti, aderenti alle 100 comunità di Testimoni di Geova presenti in regione, stanno seguendo in modalità digitale il programma del congresso. Tanti altri utenti, in numero non ancora quantificato, fruiscono del programma disponibile gratuitamente sul sito jw.org. Il tema dell’evento in corso in tutto il mondo è “Potenti grazie alla fede”. I contenuti sono trasmessi in oltre 500 lingue durante sei fine settimana tra luglio e agosto 2021. Vi assisteranno tra i 15 e i 20 milioni di persone. Il programma è suddiviso in sei parti. Tutte le fasi del congresso includono numerosi contenuti multimediali, sotto forma di interviste video, riproduzioni filmate di scene di vita reale e filmati che hanno come oggetto anche la creazione e la natura con le sue bellezze. In programma anche un film, imperniato sulla vita e la fede del profeta biblico Daniele. È possibile assistere al congresso accedendo al sito jw.org o scaricando la app gratuita JW Library, disponibile sia per iOS che per Android. L’evento è gratuito e accessibile a tutti. Si possono ottenere ulteriori informazioni telefonando al numero 06872941 o contattando i testimoni di Geova della propria zona attraverso i recapiti disponibili sul sito jw.org nella sezione CHI SIAMO >Adunanze

c.s. Testimoni di Geova Emilia Romagna – Marche – San Marino